/655891/مدرب-توسكر-الكيني-واثقون-من-التأهل-إلي-دور-المجموعات-على-حساب-الزمالك

كشف المدير الفني لفريق توسكر الكيني روبرت ماتانو عن استعدادات فريقة الأخيرة لمواجهة الزمالك في ذهاب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال روبرت ماتانو في تصريحات لموقع يلا أفريقا: نستعد بشكل جيد للزمالك وواثقون في بقدرتنا على الإستفادة الكاملة من اللعب على أرضنا من أجل التأهل لأول مرة على الإطلاق إلى مرحلة المجموعات من المسابقة.

وأضاف: نبني الزخم بشكل جيد ونتطلع إلى العمل بشكل أكبر مع تقدم الأيام، الروح موجودة والجميع مستعد للأداء والعمل الجاد، نتطلع إلى تقديم أداء جيد يوم السبت.

وواصل: فقدنا اللياقة البدنية للمباريات بعض الشيء، لكننا حاولنا استعادة ذلك بمباراتين وديتين فزنا بهما، لكنه كان إيجابيًا أيضًا لأنه كان لدينا وقت للراحة والتعافي خاصة مع اللاعبين المصابين.

وأختتم: نحن ندخل الأسبوع الأخير من التدريب وانضم إلينا لاعبون كانوا يؤدون مهمتهم الدولية، ونتطلع إلى العمل معًا بشكل أفضل.

كارتيرون

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قرعة الدوري المصري الممتاز، موضحا أن بداية المسابقة قوية للفريق الأبيض في الدوري.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن مواعيد مباريات الدوري لم تعلن حتى الآن، مشيرا إلى أن المنافسة ستكون قوية في الموسم الجديد.

وشدد المدير الفني للفريق على أن الزمالك هو بطل الدوري وسيعمل على الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد، موضحا أن الفريق سيستعد بجدية وتركيز للمسابقة المحلية من أجل الحفاظ على لقب الدوري.

موعد مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دورالـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد نيايو الوطني بكينيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

وحرص المدير الفني للزمالك على المشاركة مع إحدى المجموعات خلال التدريبات الخفيفة التي أداها اللاعبون بالكرة بعد خوض التدريبات البدنية.