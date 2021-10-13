/655894/مختل-عقليا-يقتل-والده-بسلاح-أبيض-في-شبين-القناطر

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية نوي دائرة مركز شبين القناطر ، عندما تعدى شاب مختل عقليا على والده العجوز بسلاح أبيض «سكين»، فأرداه قتيلاً فى الحال تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم التحفظ على المتهم لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان سلامة قواه العقلية من عدمه وتولت النيابة العامة التحقيات.

دوت الخليج

مختل عقليا يقتل والده بسلاح أبيض في شبين القناطر

تلقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية بلاغاً من اهالى قرية نوى دائرة مركز شبين القناطر بتعدى شاب على والده بالسكين وتوفى فى الحال.

واتضح من التحريات قيام « أدهم . أ س » مصاب باهتزاز نفسي بالتعدى على والده المسن مستخدمًا سكينًا واصابته بطعنات نافذة بالصدر مما أدى إلى وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - هاتف محمول) .

اعترافات المتهم

وبمواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، و السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة حائزى ومتجرى المواد المخدرة.