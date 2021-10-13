/655898/حسين-الشحات-نتبادل-الحب-ويجمعنا-تيشيرت-الأهلي-تحت-رايه-واحدة

نشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي صورة تجمع بينه وبين لاعب كرة السلة بالمارد الأحمر، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولذك بعد تحقيق فريق كرة السلة حصد بطولة البطولة العربية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عرب حسابة الشخصي”فيس بوك:”نتبادل الحب ويجمعنا تي شيرت الاهلي تحت رايه واحدة، رايه الانتصار وحب الكيان .. عاش الاهلي في كل اللعبات”.

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تكريم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالأهلي بعد الفوز بلقب البطولة العربية للأندية، والتي استضافها نادي الاتحاد السكندري خلال الأيام الماضية، وتوج الأهلي بلقبها على حساب نادي الكويت الكويتي.

واللاعبين، مؤكدا أن الفريق كان عند حسن الظن، وعلى قدر المسئولية، بعدما توج باللقب عن جدارة واستحقاق.

كلمة محمود الخطيب

وأكد رئيس النادي خلال كلمته للاعبين أن مجلس الإدارة كان حريصا للغاية على توفير كافة ما يلزم للفريق من تعاقدات ومعسكرات للفوز بالألقاب، وأن المجلس مستمر في دعم كافة فرق النادي لتحقيق تطلعات الجماهير.

وأوضح أن الفريق يملك المقومات اللازمة للفوز بالبطولات، وأن التحديات التي سيخوضها رجال سلة الأهلي في الفترة المقبلة ستكون أكثر صعوبة.

وأضاف: "البطولة العربية مجرد بداية، ولن نتوقف عندها كثيرا.. وأنتم واجهة كرة السلة في النادي، وعليكم مسئولية كبيرة لإسعاد الجماهير، فأنتم قادرون على النجاح في كافة التحديات التي تنتظركم، ونحن نثق بكم وبما تملكونه من روح وعزيمة تميز الأهلي عن الجميع وننتظر منكم الكثير في الفترة القادمة".

قائمة الأهلي

وضمت قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

البطولة العربية

وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.