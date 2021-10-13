/655902/النيابة-تستعجل-التحريات-في-واقعة-مقتل-فتاة-على-يد-والدها-وشقيقها-بالصف

استعجلت جهات تحقيق جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة مقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها على يد شقيقها ووالدها بسبب سوء سمعتها، وأمرت باستمرار حبس المتهمين 15 يومًا أيام على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل فتاة على يد شيقيقها ووالدها بالجيزة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بورود بلاغ من المواطنين، بوقوع جريمة قتل بمنطقة قرية عرب الحصار بدائرة المركز.

النيابة تستعجل التحريات في واقعة مقتل فتاة على يد والدها وشقيقها بالصف

وعلى الفور انتقلت رجال المباحث مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل الذي شهد الواقعة.

وبالفحص اتضح العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها بها آثار طعنات في الجسد، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها ووالدها لشكهما في سلوكها وسوء سمعتها وسط أهالي القرية، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين اقرر بالارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.