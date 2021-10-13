/655904/ارتفاع-نسبي-فى-أسعار-الذهب-تعرف-على-الأسباب

دوت الخليج

ووفقًا لما تم رصده من خلال عدد من الصحف العالمية، فقد أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى الزيادة العالمية للغاز، مما رفع من كلفة النقل,

كما أن السوق العالمي قد تعرض لاضطرابات اقتصادية وسياسة، الأمر الذى أدى إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر بالبورصات العالمية حيث أنه الملاذ الآمن للشركات والمستثمرين وصناديق الاستثمار.

أسعار الذهب فى مصر

ووصلت أسعار الذهب اليوم فى محال الصاغة حيث سجل الذهب عيار 24 قيراط من 880 الى 882 جنيها و سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط من 770 الى 772 جنيها كما سجل سعر الذهب عيار 18 من 660 الى 662 جنيها بدون المصنعية و وصل سعر الجنية الذهب الى 6160 الى 6176 جنيها كما ارتفع سعر اوقية الذهب عيار 24 الى 27372 جنية و وصل كيلو الذهب عيار 24 الى 883 ألف جنية.

والجدير بالذكر، أن السوق المحلية فى مصر مازالت ضعيفة فى الطلب خاصة على عيارى 21- 24 لانهما الاعلى سعرا فيما ينشط الطلب فى القاهرة و الوجة البحرى على عيار 18 لانه الاقل سعرا و الاقل مصنعية ايضا.

أسعار الذهب عالميا

شهد سوق الذهب العالمى ارتفاعا فى مؤشر اسعار المعدن الاصفرعقب صدور تقرير الريد بوك الامريكى و هو مؤشر خاص بالمبيعات السنوية و سجل 14.8% كما سجل توفير الاقتصاد الأمريكى لنحو 10.439 مليون فرصة عمل منخفضا عن توقعات الخبراء بأنه سيضيف 10.925 مليون فرصة عمل ليرتفع الذهب الى 1768.27 دولار للاوقية بزيادة تصل الى 0.82%، وسجل مؤشر الدولار زيادة بنسبة 0.13% مقتربا من اعلى مستوى له فى العام رغم ان علاقتهما عكسية و لكن مخاوف تقليص الدعم الاقتصتدى حافظت على ارتفاع الدولار.