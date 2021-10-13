رسمياً.. إصابة ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالأهلي بـ قطع في الرباط الصليبي

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أصيبت ثريا محمد لاعبة سلة سيدات الأهلي ومنتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي، وتعرضت ثريا للإصابة القوية في نهائي بطولة منطقة القاهرة أمام الجزيرة الذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 77-71 وتتويجه باللقب، وتم نقل اللاعبة بعد المباراة مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز ‏على فريق الجزيرة بنتيجة 77-71، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة استاد ‏القاهرة الدولي.‏

وقدم «سيدات سلة الأهلي» عرضًا قويًّا أمام الجزيرة وتفوق في الفترة الأولى بنتيجة21-8، ثم ‏أنهى الفترة الثانية متقدمًا بنتيجة 37-30، قبل أن يتفوق في الفترة الثالثة بنتيجة 62-50، ‏ثم واصلت اللاعبات الأداء المميز لينجح الفريق في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 77-71 ‏ويحصل على اللقب الأول في الموسم الجديد. ‏

وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني ولاعبات «سيدات سلة الأهلي» كأس البطولة وميداليات ‏المركز الأول، في البطولة الأولى هذا الموسم.‏

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على هليوبوليس في نصف ‏نهائي 83-63، وقدم الفريق أداءً قويًا وسط محاولات مستمرة للاختراق وتصويب رميات ‏ثلاثية.‏

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تكريم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالأهلي بعد الفوز بلقب البطولة العربية للأندية، والتي استضافها نادي الاتحاد السكندري خلال الأيام الماضية، وتوج الأهلي بلقبها على حساب نادي الكويت الكويتي.

وخلال حفل تكريم الفريق الذي أقيم أمس في مقر الاهلي بالجزيرة، جدد الخطيب التهنئة إلى الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا أن الفريق كان عند حسن الظن، وعلى قدر المسئولية، بعدما توج باللقب عن جدارة واستحقاق.

كلمة محمود الخطيب

وأكد رئيس النادي خلال كلمته للاعبين أن مجلس الإدارة كان حريصا للغاية على توفير كافة ما يلزم للفريق من تعاقدات ومعسكرات للفوز بالألقاب، وأن المجلس مستمر في دعم كافة فرق النادي لتحقيق تطلعات الجماهير.

وأوضح أن الفريق يملك المقومات اللازمة للفوز بالبطولات، وأن التحديات التي سيخوضها رجال سلة الأهلي في الفترة المقبلة ستكون أكثر صعوبة.

وأضاف: "البطولة العربية مجرد بداية، ولن نتوقف عندها كثيرا، وأنتم واجهة كرة السلة في النادي، وعليكم مسئولية كبيرة لإسعاد الجماهير، فأنتم قادرون على النجاح في كافة التحديات التي تنتظركم، ونحن نثق بكم وبما تملكونه من روح وعزيمة تميز الأهلي عن الجميع وننتظر منكم الكثير في الفترة القادمة".

قائمة الأهلي

وضمت قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.