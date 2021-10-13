«نتمنى الخروج بنجاح وأمان».. القاهرة السينمائي يدعم إدارة مهرجان الجونة بعد الحريق

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أصدرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بيانًا رسميًا، أعلنت فيه دعمها ومساندتها لمهرجان الجونة السينمائي بعد الحريق الذي اندلع صباح اليوم في محيط قاعة البلازا.

دوت الخليج يرصد رسالة الدعم الموجهه من مهرجان القاهرة السينمائي لإدارة مهرجان الجونة بعد حريق البلازا.

قالت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في بيانها: "نتمنى لإدارة وفريق المهرجان الخروج بالدورة الخامسة بنجاح وأمان".

حريق مهرجان الجونة

الجدير بالذكر، أنه صباح اليوم نشب حريق هائل بالقاعة الرئيسية لـ مهرجان الجونة السينمائي بعد استعدادات عدد كبير من النجوم وإدارة المهرجان لإنطلاق دورته الخامسة غدًا اذ سافر بالفعل عدد منهم لحضور المهرجان على رأسهم محمد رمضان وأحمد السقا وغيرهم.

ونشرت إدارة مهرجان الجونة بيانا جديد توضح فيه ما حدث في حريق القاعة الرئيسية لـ مهرجان الجونة السينمائي موجها الشكر والإمتنان للحماية المدنية التي استطاعت السيطرة على الموقع بامتياز.

مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن تداعيات حريق البلازا

كشف مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن الخسائر التي وقعت بمكان مهرجان الجونة نتبجة نشوب حريق بإحدى القاعات صباح اليوم بسبب ماس كهرباء.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وعلقت مؤكده انطلاق المهرجان في موعده: "هذا عرض مباشر لفيستيفال بلازا، تم تصويره في الساعة 1:45 مساءً، في 13 أكتوبر 2021، وقد تأثر قسم واحد فقط من المكان، وستنطلق النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، كما هو مخطط.