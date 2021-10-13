محافظ المنيا يوجه بالإسراع فى إنجاز توسعة المدارس لتقليل الكثافة بالفصول

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور، أحمد السايس رئيس مركز ملوى، العقيد أ.ح محمد حسن الكردى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمحافظة وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة وعدد من كلاء الوزارة وممثلى الجهات المعنية.

تابع المحافظ خلال جولته، أعمال إنشاء وحدة إسعاف المعصرة، كما تفقد أعمال توسعة مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، موجها الأبنية التعليمية بالإسراع فى إنجاز الاعمال لتقليل الكثافات داخل الفصول.

وعقد المحافظ خلال جولته بقرية المعصرة، لقاءا مفتوحا مع الشباب، بمركز شباب المعصرة، حيث قدم خلال اللقاء خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإطلاق المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى واهتمامه غير المسبوق بتحسين حياة أهالينا فى القرى.

وأكد المحافظ، إنه يجرى تنفيذ 406 مشروعا فى 16 قطاع بقرى مركز ملوى، حيث يستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى : "أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

كما هنأ المحافظ أهالى القرية بقرب قدوم المولد النبوى الشريف، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأكد أن قرية المعصرة تحظى بنصيب كبير من المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وستساهم تلك المشروعات فى تحسين حياة الكثير من المواطنين وتحقيق حياة كريمة حقيقية.

ودعا محافظ المنيا وكلاء الوزارة فى القطاعات المختلفة لعرض المشاريع الخاصة بقطاعاتهم، لتوضيح حجم الإنجاز الحقيقى بكل قطاع، حيث قدم وكلاء وزارات الشباب والرياضة، الصحة، الأبنية التعليمية، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بملوى، الزراعة والرى، عرضا حول المشروعات الجارى تنفيذها ونسب التنفيذ وحجم الإنجاز بكل مشروع.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء الى عدد من الشباب، حيث أجرى حوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التى يجرى تنفيذها فى القرية وأهم المشاكل والتحديات بالقرية للعمل على حلها وتلافى كافة العقبات، وطالب المحافظ الشباب بالعمل على تكثيف التوعية للأهالى بعدم القاء المخلفات بالترع، حفاظا على الإنجاز الذى تحقق فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، كما ناشد الأهالى بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتلقى لقاح فيروس كورونا.

وأكد نائب محافظ المنيا، أن فكرة مبادرة حياة كريمة جاءت من الشباب، فالشباب هم أول من طالبوا بها، داعيا إياهم إلى الحفاظ على ماتحقق من إنجازات فى المبادرة الرئاسية والعمل على تطوير وتنمية أنفسهم، وشدد على إزالة ورفع اية تعديات على المجارى المائية،حيث يجرى حاليا حصر التعديات على طول المجرى المائى لنهر النيل والافرع والرياحات للبدء فى أعمال الإزالة.

هذا وتضم المشروعات الجارى العمل بها فى قرية المعصرة:

-الصرف الصحى (شبكة إنحدار وخط طرد ومحطة رفع).

-مد وتدعيم وإحلال شبكات المياه.

-مدارس ( إنشاء وتوسعة لعدد 2 مدرسة بطاقة 27 فصل جديد).

-الصحة (تطوير الوحدة الصحية طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل).

-الطرق (رصف جميع الطرق الداخلية بالقرية).

-الشباب والرياضة (تنجيل الملعب-إنشاء السور-غرف خلع ملابس).

-إنشاء وحدة إسعاف.

-إنشاء مجمع زراعى.

-إنشاء مجمع خدمات.

-تطوير ورفع قدرة شبكة الكهرباء.

-توصيل شبكة تليفونية (ألياف فيبر) لتوفير إنترنت فائق السرعة.

-دهان واجهات كافة منازل القرية.

-تطوير وحدة الشئون الاجتماعية.