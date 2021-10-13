إنفوجراف- عيادات وسيارات «حياة كريمة» للخدمات الصحية

جدة - نرمين السيد - تعاقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مع شركة "مرسيدس بنز العالمية" خلال زيارتها لألمانيا مؤخرا، على توريد 2.510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه.





ويوضح الإنفوجراف التالى أهم المعلومات عن عيادات وسيارات مبادرة «حياة كريمة» للخدمات الصحية. ومن المقرر توريد 1.510 سيارات بداية من الشهر المقبل وحتى منتصف العام القادم 2022، بالإضافة إلى توريد 1.000 سيارة إسعاف وعيادات متنقلة، أخرى بداية من العام 2023.

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