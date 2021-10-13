جاء ذلك على لسان "رنا كريم" مسئولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتى أكدت أن مصر من الدول الرائدة فى تنفيذ القرارات الأممية المعنية بالمرأة ودورها فى ملف السلم والأمن وحماية المرأة من كافة أشكال العنف.
وتأتى الورشة ضمن برنامج يتضمن سلسله ورش العمل التى ينظمها مركز الإعلام للتعريف بأهداف التنمية المستدامة، ونظمتها نهال القاضى مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة وأدارها الدكتور محمد القوصى المستشار الإعلامى لمشروع أهداف التنمية المستدامة بمشاركة رنا كريم مسؤولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة ونرمين عبدالحميد من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
ولفتت مسؤولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن مصر نجحت فى تخطى المؤشرات العالمية فى تمثيل المرأة فى البرلمان وهى 25% مشيدة بالجهود المصرية فى ملف مشاركة المرأة فى عمليات حفظ السلام، قائلة إن دول العالم تنظر للخطوات الجادة والهامة التى يتخذها صناع القرار فى مصر لدعم المرأة خلال هذا الفترة.
وأضافت كريم أن مصر من أوائل الدول التى وضعت خطة وطنيه لدعم المرأة مشيرة إلى أن مصر رائدة دوليا وإقليميا فى ملف مشاركة المرأة فى حفظ السلم والأمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: مصر رائدة دوليا وإقليميا فى ملف مشاركة المرأة فى حفظ الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.