الأمم المتحدة: مصر رائدة دوليا وإقليميا فى ملف مشاركة المرأة فى حفظ الأمن

جدة - نرمين السيد - شهدت ورشة عمل المركز الإعلامى للأمم المتحدة، لمناقشة الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، إشادة من ممثلى برامج الأمم المتحدة المشاركة فى الورشة بالدور الذى تلعبه مصر فى دعم المرأة بشكل عام وفى كل المجالات خلال السنوات القلية الماضية.





جاء ذلك على لسان "رنا كريم" مسئولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتى أكدت أن مصر من الدول الرائدة فى تنفيذ القرارات الأممية المعنية بالمرأة ودورها فى ملف السلم والأمن وحماية المرأة من كافة أشكال العنف.

وتأتى الورشة ضمن برنامج يتضمن سلسله ورش العمل التى ينظمها مركز الإعلام للتعريف بأهداف التنمية المستدامة، ونظمتها نهال القاضى مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة وأدارها الدكتور محمد القوصى المستشار الإعلامى لمشروع أهداف التنمية المستدامة بمشاركة رنا كريم مسؤولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة ونرمين عبدالحميد من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

ولفتت مسؤولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن مصر نجحت فى تخطى المؤشرات العالمية فى تمثيل المرأة فى البرلمان وهى 25% مشيدة بالجهود المصرية فى ملف مشاركة المرأة فى عمليات حفظ السلام، قائلة إن دول العالم تنظر للخطوات الجادة والهامة التى يتخذها صناع القرار فى مصر لدعم المرأة خلال هذا الفترة.

وأضافت كريم أن مصر من أوائل الدول التى وضعت خطة وطنيه لدعم المرأة مشيرة إلى أن مصر رائدة دوليا وإقليميا فى ملف مشاركة المرأة فى حفظ السلم والأمن.