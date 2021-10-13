التعليم: توقيع أقصى عقوبة على الطالب صاحب الصورة المسيئة لمعلمه بالقليوبية 

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، فى تصريح خاص، إنه تم عرض واقعة الطالب صاحب الصورة المسيئة لمعلمه، بعد ثبوتها على لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، لاتخاذ أقصى عقاب ضد الطالب، كما أن الموضوع برمته تم إحالته للتحقيق بمديرية القليوبية لمحاسبة أى مقصر.

وكان رواد السوشيال ميديا تداولوا صورة لطالب يقف خلف معلمه فى الفصل، داخل مدرسة بهتيم التجارية بنين والتقط صورة أثناء جلوس المعلم، حيث استنكروا مثل هذا التصرف، مؤكدين أنه سلوك غير مقبول ويجب محاسبة الطالب، مستشهدين بـ"قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا".

وعلق الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، فى وقت سابق على تداول صورة لطالب تجاوز فى حق معلمه حيث قام الطالب بالتقاط صورة وهو يقف خلف المعلم داخل الفصل ويرفع يده بعلامة النصر، قائلا: سلوك مؤسف وسيتم التحقيق واتخاذ إجراء حاسم يمنع تكرار مثل هذه السلوكيات المخجلة، مشيرا إلى أنه تواصل مع مدير المديرية ورئيس الادارة المركزية للتعليم الفني ورئيس قطاع التعليم الفني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالبت بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وانطلق صباح السبت 9 أكتوبر العام الدراسى الجديد فى قرابة12 محافظة، فيما انتظمت الدراسة بكامل طاقتها الأحد 10 أكتوبر الجارى.