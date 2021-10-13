الحكومة: الخميس 21 أكتوبر إجازة رسمية بدلا من الثلاثاء بمناسبة المولد النبوى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بأن يكون الخميس 21 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات بدلا من الثلاثاء 19 أكتوبر بمناسبة المولد النبوى الشريف.

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