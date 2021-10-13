/655909/تقارير-بطل-إيطاليا-يقترب-من-الصندوق-الإستثماري-السعودي

كشفت تقارير صحفية إيطالية صباح اليوم الأربعاء، عن تفاقم الأزمة المالية للعائلة الصينية المالكة لنادي إنتر ميلان حامل لقب الدوري الممتاز، وظهور الصندوق الإستثماري السعودي، في شراء النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشارت التقارير إلى أنه كان من المفترض أن يكون هناك لقاء بين الطرفين في ميلان منتصف سبتمبر الماضي، ولكن بعد الخسارة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا تم تأجيله.

صحيفة ليبرو الإيطالية

صحيفة "ليبرو" الإيطالية، أكدت بأن هناك اتفاقًا داخليًا بين العائلة الصينية لبيع إنتر ميلان لصندوق الاستثمار العام السعودي، وتمت الموافقة على مليار يورو للتخلي عن النادي الإيطالي.

العائلة الصينية تميل إلى الموافقة بسبب الوضع المالي لشركة سونينج، حيث وافق النادي الإيطالي على رحيل أشرف حكيمي وروميلو لوكاكو بسبب الأزمة المالية، رغم الفوز بالدوري الموسم الماضي والغائب منذ 11 عامًا.

خسارة إنتر ميلان

أعلن النادي الإنجليزي تشيلسي، بشكل رسمي ضم الدولي البلجيكي، روميرو لوكاكو، من الفريق الإيطالي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي للنسخة الماضية.

يُذكر أن إنتر ميلان قد أعلن قبل أسبوعين، عن خسائر مالية قدرها 245.6 مليون يورو، وهي أكبر خسارة مالية في تاريخ النادي الإيطالي.

عاد الدولي البلجيكي روميرو لوكاكو، لدياره السابقة فريق تشيلسي، بعد رحلته للدوري الإيطالي مع إنتر ميلان ويتوج ببطولة الدوري الغائبة عن النادي 10 أعوام.

تفاصيل عقد لوكاكو مع تشيلسي

كشف الفريق الإنجليزي تشيلسي، عن تفاصيل عقد لوكاكو، والتي بلغ أكثر قيمة عقد في الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، لتبلغ 115 مليون يورو.

ويشمل عقد لوكاكو مع الفريق الإنجليزي بعقد يمتد لخمسة مواسم، أي يصل العقد حتى 2026.

ومن الجدير بالذكر أن روميرو لوكاكو قد لعب لصفوف الفريق الإنجليزي تشيلسى بين عامى 2011-2013، قبل أن ينتقل إلى إيفرتون.