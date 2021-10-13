/655910/على-طريقة-فيلم-ريا-وسكينة-ربة-منزل-وابنتها-تقتلان-عجوزة-بعد-تخديرها-لسرقة-قرطها-الذهبي-الفيوم

على طريق فيلم «ريا وسكينة»، استدرجت سيدو وابنتها في الفيوم، جاراتها العجوز، وخدروها من أجل سرقة قرطها الذهبي وإلقاء جثتها في القمامة بمساعدة سائق «توك نوك»، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين وكشف غموض الحادث.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقتل عجوز على يد جارتها

وكانت ضاحبة الـ 85 سنة، تدعى خضرة محمود أحمد، قد تغيبت عن منزلها يوم الاثنين الماضي وبعد فشل أهلها في العثور عليها قاموا بإبلاغ رجال المباحث ، والتى كشفت تحريات المباحث مقتلها على يد جيرانها بعد استدراجها لسرقة قرطها الذهبي.

تفاصيل الجريمة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة عجوزة ملقاة داخل جوال بمنطقة الجبلاية.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أحمد صلاح مدير إدارة البحث الجنائي، وبقيادة المقدم محمد عبدالحكم رئيس المباحث وبمتابعة كاميرات المراقبة وتفريغها، وأتضح أن المتهمين جيران المجني عليها حيث قامت أم وابنتها باستدراج المجني عليها لتناول كوب من الشاي، بعد وضع مخدر بداخله وفور غياب المجني عليها عن الوعي تم قتلها وسرقة قرطها الذهبي.

ريا وسكينة

وقامت ابنة المتهمة باستقدام «توك توك» بعد الاتفاق معه في الحصول على نسبة من المسروقات وتم وضع جثة المجني عليها داخل جوال ووضعها في التوك توك، وتم إلقائها في منطقة مليئة بالقمامة تسمى الجبلاية.

وباع المتهمين المسروقات وتووزعوا الأموال فيما بينهم، وتم ضبطتهم واعترفوا في تحقيقات المباحث عن قيامهم بجريمة القتل بسبب مرورهم بضائقة مالية.

وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة والتي ما زالت تجري التحقيق مع المتهمين.