/655912/سميح-ساويرس-بالمؤتمر-الصحفي-للجونة-اللي-هيجي-بكرة-هيحس-أنه-محصلش-حريق

وصل كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس، بشرى، يسرا، انتشال التميمي، أمير رمسيس، عمرو منسي، إلى المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

دوت الخليج يرصد كلمة المهندس سميح ساويرس بالمؤتمر الصحفي للجونة.

المؤتمر الصحفي للجونة

وطمئن سميح ساويرس الحضور بأن الأمور لازالت في سيطرة تامة، مشيرًا إلى أن من لم يشاهد الحريق من خلال السوشيال ميديا وتوجه غدًا للمهرجان لن يشعر بأنه نشب حريق من الأساس.

ساويرس يطمئن على مصابي الحريق

وأوضح ساويرس أنه اتجه بنفسى إلى المستشفيات ليطمئن على المصابين، مؤكدًا أنهم في صحة جيدة.

مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن تداعيات حريق البلازا

وسبق وأن كشف مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن الخسائر التي وقعت بمكان مهرجان الجونة نتبجة نشوب حريق بإحدى القاعات صباح اليوم بسبب ماس كهرباء.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وعلقت مؤكده انطلاق المهرجان في موعده: "هذا عرض مباشر لفيستيفال بلازا، تم تصويره في الساعة 1:45 مساءً، في 13 أكتوبر 2021، وقد تأثر قسم واحد فقط من المكان، وستنطلق النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، كما هو مخطط.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان بالعديد من الإطلالات الباهرة التي ينشغل بها كبار النجوم في وجود عدد كبير من الصحفيين ونجوم الإعلام، ثم تبدا الإدارة في توزيع الجوائز والتكريمات، ومن المقرر أن تقدم حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة الإعلامية ناردين فرج.

كما سيقدم خلال حفل الإفتتاح 3 أغاني واحدة للفنان محمد رمضان الذي سافر للجونة للتدريب عليها لتقديمها على المسرح، كما انتهى مغني الراب ويجز من تصوير كليب دعائي لأحد رعاة المهرجان.