/655914/النائب-عصمت-زايد-يشيد-بحديث-الرئيس-فى-قمة-فيشجراد-ويؤكد-حياة-كريمة-أكبر-مشروع-على-مستوى-العالم

أشاد النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة قمة فيشجراد ، وتأكديه الدائم على احترام المواطن وحرصه على تحسين أحوال المواطنين لهم.

دوت الخليج

النائب عصمت زايد: حياة كريمة بشهادة الجتمع الدولي أكبر مشروع على مستوى العالم

وقال النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب:" حياة كريمة بشهادة المجتمع الدولي أكبر مشروع على مستوى العالم، وذلك لتحسين ظروف المعيشة بالريف المصري والقضاء على مشاكلة الأساسية".

وتابع النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، حديثه قائلًا:" حياة كريمة يتضمن العديد من المشاريع التى تهم المواطن، حيث أنه يساهم فى مشروعات الصرف الصحي، والغاز الطبيعي وإنشاء مراكز للشباب وبناء المدارس وعمل مجمعات لخدمة المواطنين وتبطين الترع والمصارف وأيضًا تحويلات وصلات الكهرباء".

النائب عصمت زايد: حياة كريمة يضفى على المشروع أهمية كبير

وأكد النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، على أن تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع حياة كريمة، يضفى على المشروع أهمية كبيرة، حيث يعكس مدى إصرار القيادة السياسية على تنفيذ كل ما يخدم المواطنين.

كما أشار عضو مجلس النواب، عصمت زايد، إلى أن نواب الشعب يقفون جنبًا إلى جنب مع السلطة التنفيذية لتذليل كافة العقبات لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.