«بمختلف المحافظات».. قيادات الشرطة يصطحبون أبناء شهداء الوطن للمدارس .. «صور»

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ترجمة لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية، التي تتجسد أبرز ركائزها في تخليد ذكرى الشهداء باعتبارهم عطاء لا ينفذ وقيمة لا تبلى واسم لا يموت وحرصا على تقديم أوجه الدعم لأسر الشهداء وأبنائهم في اليوم الدراسي الأول لهم.

دوت الخليج

فقد أوفدت وزارة الداخلية، عددا من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن عقب مراعاة كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لمرافقة أبناء الشهداء للمدارس.

مؤكدين على أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة في ذاكرة الوطن وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوماً وساماً على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال في التضحية والبطولة والفداء.

أهالي الشهداء يعبرون عن فخرهم بالمبادرة

وقد كان لتلك الزيارات بالغ الأثر في نفوس أبناء وأسر الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التي تُعد تكريما لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن الحق لكي يأمن الجميع.

إشادة من التعليم

ومن جانبهم أعرب القائمون على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوي لتتعرف الأجيال المقبلة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق مملوء بالأمل والأمان.