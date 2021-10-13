/655916/رسميا-الحكومة-تقرر-الخميس-القادم-إجازة-رسمية-بمناسبة-المولد-النبوي-الشريف
إجازة المولد النبوي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضى باعتبار يوم الخميس الموافق 21 من شهر أكتوبر الجارى إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
إجازة المولد النبوي
المولد النبوي.. إجازة
رسميا الحكومة تقرر الخميس القادم إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف
وقد جاء تحديد يوم الإجازة ليكون الثلاثاء 19 من شهر أكتوبر الجارى، الموافق 12 من شهر ربيع الأول لعام 1443 هجرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.
موعد إجازة المولد النبوي
وكانت الحكومة لفترة طويلة تتبع منهج ترحيل أيام الإجازات، وهو ما جرى فى الكثير من الأحيان السابقة خاصة المناسبات والأعياد العامة.
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