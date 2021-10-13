الجزيري والمثلوثي يصلان القاهرة قبل السفر إلى كينيا

ووصل التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز برفقة الثنائى سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.

وسيتوجه لاعبو الزمالك الدوليون إلى كينيا في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء وذلك للانضمام لبعثة الفريق المتواجدة بالعاصمة الكينية نيروبي استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيسافر اللاعبون برفقة الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي ورئيس البعثة، وأحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

تدريبات الزمالك

وحرص المدير الفني للزمالك على المشاركة مع إحدى المجموعات خلال التدريبات الخفيفة التي أداها اللاعبون بالكرة بعد خوض التدريبات البدنية.

وفي نهاية الفقرة خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة فيما بينهم ، ظهر خلالها الحماس والجدية ، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التركيز عليها. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق توسكر في كينيا في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب الدور 32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا. وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

قائمة الزمالك لمواجهة توسكر:

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.