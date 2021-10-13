النائب رفعت شكيب: حديث الرئيس عن الهجرة الغير شرعية مهم.. ودائمًا يحرص على تحسين أحوال المواطنين

/655918/النائب-رفعت-شكيب-حديث-الرئيس-عن-الهجرة-الغير-شرعية-مهم-ودائما-يحرص-على-تحسين-أحوال-المواطنين

أشاد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى قمة «فيشجراد» بشأن الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتحسين أحوال المواطنين فى مصر من خلال مبادرات اجتماعية.

دوت الخليج

النائب رفعت شكيب: لا يمكن لأحد أن ينكر أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية

وأكد النائب رفعت شكيب، على أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التى كانت تعد واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق الدولة المصرية، وهي ظاهرة متعددة الأبعاد حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية.

وأشار شكيب، إلى أنه بفضل الجهود السياسية نجحت مصر من التعافي من هذه الأزمة في وقت قصير.

النائب رفعت شكيب: نقف مع القيادة السياسية نحو التنمية

كما أثنى النائب رفعت شكيب، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بإحداث تنمية شاملة فى الريف المصري، مؤكدًا على دعمه للقيادة السياسة والعمل على تذليل العقبات التى قد تواجه السلطة التنفيذية لتحقيق الهدف المرجوا.

وأكد شكيب، على أن مشروع حياة كريمة من أكبر المشاريع التنموية التى تحقق فائدة كبيرة للمواطنين، حيث أنه يساهم إحداث حالة إيجابية على كافة المستويات ويخدم المئات من المواطنين.