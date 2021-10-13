/655921/فيديو-يرصد-مقتل-مسنة-الفيوم-على-يد-جيرانها-للحصول-على-الذهب

شهدت الأيام الماضية واقعة أليمة ومأساوية أثارت تعاطف البعض وغضب أخرين من المتهمين في تلك الواقعة حيث أفتقدت سيدتين بمساعدة أخرين للإنسانيه وأقدما على قتل مسنة من أجل الحصول على قرطها الذهبي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ورصد فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي واقعة خطف مسنة من جانب سيدتين قبل أن يقوما بقتلها والتخلص من جثتها في أحد الصناديق بمحافظة الفيوم، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

فيديو يرصد مقتل «مسنة» الفيوم على يد جيرانها للحصول على الذهب

وأوضح الفيديو قدوم سيدتين على مقتل سيدة مسنة في طامية بالفيوم من أجل الحصول على قرطها الذهبية وبعض أموالها ، وذلك بعد أن قاما بإستدراجها داخل أحد المنازل ثم التخلص منها ومحاولة إخفائها في أحد الصناديق بعد إستخدام "توكتوك" لنقل الجثة بعد إنهاء حياتها بشكل كامل.

وطالب أهالي المسنة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين في تلك الواقعة عقب التحفظ عليهم من قبل الأمن.

تفاصيل الجريمة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة عجوزة ملقاة داخل جوال بمنطقة الجبلاية.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أحمد صلاح مدير إدارة البحث الجنائي، وبقيادة المقدم محمد عبدالحكم رئيس المباحث وبمتابعة كاميرات المراقبة وتفريغها، وأتضح أن المتهمين جيران المجني عليها حيث قامت أم وابنتها باستدراج المجني عليها لتناول كوب من الشاي، بعد وضع مخدر بداخله وفور غياب المجني عليها عن الوعي تم قتلها وسرقة قرطها الذهبي.

ريا وسكينة في الفيوم

وقامت ابنة المتهمة باستقدام «توك توك» بعد الاتفاق معه في الحصول على نسبة من المسروقات وتم وضع جثة المجني عليها داخل جوال ووضعها في التوك توك، وتم إلقائها في منطقة مليئة بالقمامة تسمى الجبلاية.

وباع المتهمين المسروقات وتووزعوا الأموال فيما بينهم، وتم ضبطتهم واعترفوا في تحقيقات المباحث عن قيامهم بجريمة القتل بسبب مرورهم بضائقة مالية.

وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة والتي ما زالت تجري التحقيق مع المتهمين.