/655922/فصل-الطالب-صاحب-الصورة-المسيئة-لمعلمه-بالقليوبية-15-يوما

أعلن الصادق السيد، مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم في القليوبية، اليوم الأربعاء، فصل طالب 15 يومًا وتقديم اعتذارا لمدرس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل فصل طالب 15 يومًا

كانت أنتشرت صورة مسيئة للطالب يستهزئ بمعلمه فى مدرسة بهتيم التجارية بنين على التواصل الإجتماعي«فيسبوك»، وهو يقف خلف المدرس بالفصل رافعًا يده بإشارة غير لائقة، ووفقا لضوابط وزارة التربية والتعليم.

مدير التعليم الفني

وأوضح مدير التعليم الفني، أنه تم تشكيل لجنة من التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للتحقيق بالواقعة بكاملها، بجانب إرسال مذكرة للإدارة التعليمية بشبرا الخيمة، لزيادة عقوبة الطالب.

التواصل الإجتماعي

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، تداولوا صورة مسيئة لطالب بمدرسة داخل ببهتيم التجارية بنين ببطن الجبل.

حيث أظهرت الطالب في الصورة، وهو يقف خلف المدرس بالفصل رافعا يده بإشارات مسيئة.

وفى سياق أخر .. على طريق فيلم «ريا وسكينة»، استدرجت سيدو وابنتها في الفيوم، جاراتها العجوز، وخدروها من أجل سرقة قرطها الذهبي وإلقاء جثتها في القمامة بمساعدة سائق «توك نوك»، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين وكشف غموض الحادث.

وكانت ضاحبة الـ 85 سنة، تدعى خضرة محمود أحمد، قد تغيبت عن منزلها يوم الاثنين الماضي وبعد فشل أهلها في العثور عليها قاموا بإبلاغ رجال المباحث ، والتى كشفت تحريات المباحث مقتلها على يد جيرانها بعد استدراجها لسرقة قرطها الذهبي.

تفاصيل الجريمة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة عجوزة ملقاة داخل جوال بمنطقة الجبلاية.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أحمد صلاح مدير إدارة البحث الجنائي، وبقيادة المقدم محمد عبدالحكم رئيس المباحث وبمتابعة كاميرات المراقبة وتفريغها، وأتضح أن المتهمين جيران المجني عليها حيث قامت أم وابنتها باستدراج المجني عليها لتناول كوب من الشاي، بعد وضع مخدر بداخله وفور غياب المجني عليها عن الوعي تم قتلها وسرقة قرطها الذهبي.