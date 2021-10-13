/655925/بعد-الهجوم-عليه-رامي-جمال-يعتذر-لزوجته-أنا-غلطت

وجه المطرب المصري رامي جمال رسالة اعتذار لزوجته، بعدما اُنتقد من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب معايدته لها بكلام ساخر بمناسبة عيد ميلادها.

دوت الخليج يرصد اعتذار المطرب رامي جمال لزوجته بعد حالة الجدل التي أثارها بسبب معايدته لها.

رامي جمال برفقة زوجته

نشر جمال صورة برفقة زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "آسف لو اتضايقتي يوم عيد ميلادك مني بشكل مباشر أو غير مباشر، أصابني عدم التوفيق في استخدام كلامك وهزار اعتبره البعض استهزاء أو انتقاص من أهم شخص في حياتي رغم اني عارف وواثق في تفكيرك وطبيعة حياتنا اللي بمميزاتها وعيوبها قررت أنها تكون مش للعلن".

وتابع: "الآراء السلبية اللي شفتها واللي انتى شفتيها لمجرد محاولتك اثبات ان كلامي عنك هو أصلا بوست ليكي قبل البوست بتاعي جدعنة منك غير مستغربة للاسف قوبلت بانك شفتي فعلا كلام من البعض يضايق، وبما اننا عايشين مع ناس ف انا بعتذر لك عن اللي حستيه بسبب هزار عارف انك قابلاه".

زوجة رامي جمال ترد على اعتذاره

ومن ثم علقت زوجته ناريمان على المنشور قائلة: "مش علرفة بتعتذر على ايه ولايه، وبقولك تاني طريقة هزارك دي مش بتضايقني، ولو بيضايق الناس فخلاص مفيش داعي يشفوه لكن هو ولا غلط ولا حاجة.. أنا بحبك زي ما أنت ومبحش أن أي حاجة في الدنيا تضايقك".

وأضاف: "بس من حب ربنا فيكي ومن سوء التوفيق ليا ان الناس شافته إهانة وقررت تدافع عنك، من غير كلام كتير أسف لك واسف للي ضايقهم الموضوع وشكرا جدا ليكي واللي فهموا قصدنا من الأول، بس الدرس المستفاد اني غلطت في نشر حياتي للعلن اوعدكم مفيش كلام غير في اللي بشتغل فيه، بحبك".

رسالة مثيرة من رامي جمال لزوجته في عيد ميلادها

كان الفنان رامي جمال، وجه رسالة مثيرة لزوجته تزامنا مع ذكرى ميلادها في إشارة منه إلى بعض المواقف الطريفة التي دارت بينهم خلال علاقتهما المليئة بالرومانسية.

شارك رامي جمال الجمهور بمجموعة صور نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “ يارب أنت عارف إني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكرى الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهاردة عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة.. كده عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم”.

وتابع حديثه: “ الحمد لله إننا مخلفناش، لأني واثق إن ابننا كان أكيد هيبقى المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا، كل سنة وأنت أول وآخر وأحلي وأرخم حاجة في حياتي، بفكر أطلقك علشان آخذ الدريسينج والحق يرجع لأصحابه”.

رامي جمال يطرح أغنية خليكي

على جانب أخر، طرح المطرب المصري رامي جمال، أحدث أغانيه بعنوان «خليكي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك برغم العطل الذي أصاب مواقع التواصل الاجتماعي.

وشوق لها الجمهور من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قال فيها: "اسمعوا أغنيتي الجديدة خليكي، وعاوز اعرف رأيكم.. وبما أن كل المنصات التانية مش شغالة ففرصة تسمعوا بمزاج".