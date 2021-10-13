النشرة المرورية: كثافات بشارع التحرير.. وكوبرى عباس بديلًا لأكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى "محمد نشأت، المذاع على الراديو 9090، اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية انحصرت الأحجام أعلى من معدلاتها بمحور قناة السويس، المتجه إلى مناطق محرم بيه وطريق الجيش، وكذلك بعض الشئ فى محور 14 مايو المتجه إلى كيروسيز مول، أما بالنسبة لمحور أبوقير فيوجد أحجام متفرقة عند منطقة كفر عبده، وميدان الوزارة، وبالنسبة لمحافظة الغربية مدينة طنطا نشأت بعض الأحجام المتفرقة لاسيما عند مناطق شارع المديرية للقادم من ميدان الساعة والمتجه إلى ميدان المحطة، أما بالنسبة لمحافظة الدقهلية مدينة المنصورة، يوجد بعض الأحجام فى شارع جيهان السادات المتجه إلى الجامعة، وبالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والمحافظات الساحلية ومحافظات الوجه القبلى مازالت حتى الآن تعمل بشكل مرضى.

وتابع : قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى مازالت محاورها تعمل بشكل مرضى، عدا الأعمال التى يوجد بها بعض الأحجام فى مناطق الأتوستراد المتجه إلى البساتين ودار السلام، وكذلك بعض الشئ أعلى منطقة المرج، وبالنسبة لمحور 26 يوليو بدأت تتكون فيه بعض الأحجام فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد والقادم على ميدان لبنان، وبتنحصر عند منطقة أعلى ناهيا، وبالتالى محور روض الفرج يكون أفضل حالًا.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الكثافات المرورية فى محافظة الجيزة، ظهرت فى شارع التحرير، لاسيما المتجه إلى ميدان الجلاء ومتجه إلى مناطق جراج مقار، موجه النصيحة بسلوك كبرى الدقى، ونبه "صابر" أن اللواء محمد لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى القاهرة، وجه "صابر" بضرورة الابتعاد عن كوبرى أكتوبر و15 مايو، موجهًا بضرروة سلوك كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس ، وكوبرى الساحل، لافتًا إلى أنه يفضل محور النصر للمتجه إلى مطار القاهرة.