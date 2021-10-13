الداخلية توفر عددا من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق الرئيسية والمستحدثة

جدة - نرمين السيد - وفرت الإدارة العامة للمرور بقطاع المرور والحماية المدنية برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية، عددا من سيارات الإغاثة المرورية مجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة للتعامل الفورى مع أية مواقف طارئة.





حيث تم توزيعها على المحاور الرئيسية والطرق المستحدثة بنطاق (الطريق الدائرى الأوسطى – الطريق الدائرى الإقليمى- القطامية - العين السخنة – القاهرة - الإسكندرية الصحراوى - الطريق الدائرى الشرقى - القاهرة - السويس الصحراوى – القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى)، وذلك على مدار الـ 24 ساعة لتحقيق التواجد الأمنى الفعال على الطرق والمحاور الرئيسية ولتسيير الحركة المرورية، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة وبلاغات المواطنين. وذلك فى ضوء ما تشهده الدولة المصرية من تطوير وبناء فى كافة المجالات، ولاسيما التطوير الذى تشهده الدولة فى مجال إنشاء شبكات الطرق والمحاور التى تربط بين جميع المحافظات، كونها أحد أهم الركائز فى البنية التحتية ولها بالغ الأثر فى تسيير وتسهيل الحركة المرورية، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تأمين تلك الطرق والمحاور وتوفير كافة سبل الدعم اللوجيستية.

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