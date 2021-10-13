الأمم المتحدة تبرز مشاركة اللاجئين فى معرض تراثنا للعام الثانى على التوالى

جدة - نرمين السيد - وأضافت المفوضية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": يمكنكم زيارتنا بمركز مصر للمعارض الدولية على محور المشير فى التجمع الخامس، حتى يوم الجمعة 15 أكتوبر، لشراء منتجات يدوية تحمل معانى وثقافات مختلفة صنعت بأيادى اللاجئين فى مصر.

ونشرت مفوضية الأمم المتحدة عددا من الصور لمعرض تراثنا، مع هاشتاج بعنوان "مع اللاجئين".