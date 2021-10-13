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جدة - نرمين السيد - وأضافت المفوضية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": يمكنكم زيارتنا بمركز مصر للمعارض الدولية على محور المشير فى التجمع الخامس، حتى يوم الجمعة 15 أكتوبر، لشراء منتجات يدوية تحمل معانى وثقافات مختلفة صنعت بأيادى اللاجئين فى مصر.
ونشرت مفوضية الأمم المتحدة عددا من الصور لمعرض تراثنا، مع هاشتاج بعنوان "مع اللاجئين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تبرز مشاركة اللاجئين فى معرض تراثنا للعام الثانى على التوالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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