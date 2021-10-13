غدًا.. وزير العدل يفتتح مبنى محكمة طوخ بالقليوبية بعد تجديدها

/655923/غدا-وزير-العدل-يفتتح-مبنى-محكمة-طوخ-بالقليوبية-بعد-تجديدها

يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، غدًَا، مبنى محكمة طوخ بعد تجديده، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المحاكم وتهيئة بيئة العمل المناسبة للقضاة والمواطنين.

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حيث وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى، بما فى ذلك التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

وزارة العدل

فيما تواصل وزارة العدل، العمل على الخطة التي وضعتها لترميم المحاكم على مستوى الجمهورية وتطويرها بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، من أجل تقديم أفضل خدمة للمتقاضين، وإعادة المحاكم إلى رونقها، ورفع كفاءة المبانى من الداخل والخارج وقاعات الجلسات وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات.

مراحل تطوير المحاكم

افتتحت وزارة العدل خلال الفترة الماضية، عددا كبيرا من المحاكم، قدر بنحو 207 محكمة خلال مرحلتين، حيث انتهج المستشار عمر مروان وزير العدل خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل حيث شملت المرحلة الأولى محاكم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020.

«المرحلة الثانية»

ونفذت وزارة العدل المرحلة الثانية من الخطة خلال الفترة من 2 مارس 2020 حتى 30 سبتمبر 2020 وشملت محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، ايتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.

«المرحلة الثالثة»

فيما تواصل الوزارة تنفيذ المرحلة الثالثة والتي بدأت من أول أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس 2021 وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.