/655928/سهى-أحمد-تكتب-أخطر-العادات-التي-تدمر-الدماغ

عندما يتعلق الأمر بالدماغ، إذا لم تستخدمه فإنك تفقده.. تم تصميم عقلك للتفكير والتحليل والتقييم، ولكنه مثل أى عضلة، يحتاج إلى المرونة.

جاء في مقال في هارفارد هيلث أن تحفيز الأفكار، والمهام الصعبة والمهارات الجديدة كلها تساعد الدماغ على تكوين خلايا جديدة، وتطوير «المرونة» العصبية وبناء احتياطي وظيفي يوفر تحوطًا ضد فقدان الخلايا في المستقبل.

عدم تعرضك لأشعة الشمس

أشعة الشمس الجيدة مرتبطة مباشرة بأدمغتنا، يمكن أن يعني عدم الحصول على جرعة يومية من فيتامين (د) أن عقلك لا ينشط بالقدر الكافي، نحصل على فيتامين «د» من أشعة الشمس، أشعة الشمس النقية الصافية مباشرة على بشرتك.

يمكن أن يسبب النقص في أشعة الشمس لفترات طويلة ضررًا دائمًا وقد يرتبط بالتدهور المعرفي، يمكن لكبار السن وسكان نصف الكرة الشمالي والأشخاص الذين لديهم كمية أكبر من الميلانين والذين لا يحصلون على الكثير من الوقت في الشمس أن يعززوا صحة دماغهم من خلال عادات صحية مثل تناول مكملات فيتامين (د) يوميًا.

استخدام التكنولوجيا بشكل مفرط يؤذي صحة الدماغ، لأن التكنولوجيا سلاح ذو حدين منه إيجابي ومنه سلبي، الإيجابي منه هو إنجاز الأعمال بأسرع وقت والتواصل الإجتماعي عن بعد المسافات بين الدول والسلبي من التكنولوجيا إنها سهلت عدم المحادثات وجه لوجه طالما كانت المسافات قريبا بين البشر، لأن التفاعلات الإجتماعية وخاصة المحادثة مهمة لصحة الدماغ وفي هذا السياق.

تشرح إليز كاكابولو، أستاذة علم النفس العصبي في جامعة كولومبيا، أنه عندما تكون اجتماعيًا، ينتقل الدم إلى عدة أجزاء مختلفة من دماغك أثناء الاستماع وصياغة الاستجابات.

العزلة خطر يهدد صحة الدماغ

عدم التفاعلات البشرية وعدم شعورك بالانتماء، يمكن أن يسبب الشعور المستمر بالوحدة والتوتر والاكتئاب الذي يؤدي بدوره إلى استجابات التهابية في الدماغ

التدخين

التدخين يمكن أن يؤثر سلبًا على عقلك أيضًا، حيث يدمر التدخين نظام الأوعية الدموية الذي ينقل الدم إلى دماغك، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

يحتوي النيكوتين على مركب يتسبب في مهاجمة خلايا الدم البيضاء في الجهاز العصبي المركزي للخلايا السليمة والتسبب في أضرار عصبية، تؤدي السجائر إلى مشاكل في التفكير والذاكرة من خلال تسريع ترقق قشرة الدماغ.

تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على سكر

الحميات الغذائية عالية السكر يرفع نسبة الجلوكوز في مجرى الدم، هذا يقلل من إنتاج مادة كيميائية في الدماغ تعرف باسم "عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ"، هذه هي المادة الكيميائية التي يحتاجها الدماغ لتكوين ذكريات جديدة وتعلم أشياء جديدة.