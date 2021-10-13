بعد إصابة الشناوي.. تدريبات خاصة لحراس الأهلي استعداداً للمباريات المقبلة

/655929/بعد-إصابة-الشناوي-تدريبات-خاصة-لحراس-الأهلي-استعدادا-للمباريات-المقبلة

قاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمي النادي الأهلي مرانًا قويًّا مساء اليوم لحراس الفريق، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص يانكون على تخصيص فقرات متنوعة لثلاثي حراسة المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، بعد أن عاد الفريق لاستئناف تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة غدًا الخميس، إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الأهلي تدريباته في القاهرة غدًا بأداء مرانه في ملعب التتش، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

وقرر مجلس إدارة الأهلي، محمود الخطيب، تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى النيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

تدريبات الأهلي

ويواصل الفريق مرانه صباح غد الخميس، ثم يتوجه مباشرة إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر، على أن يخوض مرانه الرئيسي في اليوم التالي للوصول قبل مواجهة بطل النيجر يوم السبت المقبل.

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الحرس الوطني، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق من التدريبات أمس الثلاثاء.

يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها 10 مرات. وحقق الأهلي النجمة العاشرة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية، التي أقيمت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، وسجل ثلاثية الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

إصابة الشناوي

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف إصابة حارس الفريق محمد الشناوي مع المنتخب الوطني.

وقال إن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏