/655931/قبلة-وحضن-ينهيان-الأزمة-بين-يسرا-و-مدير-مهرجان-الجونة-السينمائي

اعتذر انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، من النجمة يسرا عن تصريحه الأخير بأن إدارة المهرجان لن تتمكن من تكريمها في المهرجان، كونها عضو اللجنة الاستشارية.

دوت الخليج يرصد اعتذار مدير مهرجان الجونة من الفنانة يسرا بشأن تصريحه الأخير.

انتشال التميمي يقبل يسرا ويحتضنها

وقال انتشال التميمي خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة: "يسرا صديقتي من زمان طويل، ومن أول الممثلات التي عرفتها، وبعتذر عن أي إحراج لها، ولم أكن أقصد أي إهانة، وأعتبر ما حدث معها خطأ كبيرًا".

ومن ثم، قام وقبلها واحتضنها معبرًا عن اعتذاره الشديد، مشيرًا إلى أنها من أهم الفنانان المؤثرات.

أزمة يسرا وانتشال التميمي

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت أزمة كبيرة بين يسرا، وانتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، حيث أعربت عن استيائها الشديد، من تصريحات الأخير، بأنه لا يصح تكريم يسرا في المهرجان، كونها عضو اللجنة الاستشارية.

يسرا تهاجم انتشال التميمي

وشنت يسرا، هجومًا حادًا على انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أن مبرراته لعدم تكريمها، غير صحيحة، لاسيما وأنه جرى تكريم الفنانة هند صبري في إحدى السنوات الماضية، رغم إنها عضو لجنة استشارية.

وناشدت يسرا، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عدم الزج باسمها في أي سياق لاسيما وإنّ كان غير ضروري، قائلة: «تكررت كثير من المواقف السلبية معي وآخرين باللجنة، وهو ما كنت لا أتوقف عنده، ضمن سياق اعتزازي بالمهرجان الجونة ودعمي له من اليوم الأول، لكن خطأكم الأخير لا يمكن السكوت عنه وهو مرفوض جملة وتفصيلاً».

ومن جانبه، يستعد الوسط الفني لاستقبال واحد من أهم الفعاليات الفنية خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، وهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي تضم عدداً من الأنشطة الفنية التي اعتاد الجمهور على انتظار الكثير منها كل عام منذ انطلاقة المهرجان الأولى في عام 2017.

نبذة عن مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.

مؤسسا المهرجان هما رجلا الأعمال الشقيقان نجيب وسميح ساويرس، المهتمان بالشأن الثقافي والفني المصري، تحت إدارة انتشال التميمي المدير العام للمهرجان.

مقدمة حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021

أعلنت إدارة المهرجان عن اختيار ناردين فرج لتقديم حفل الافتتاح، كما وقع الاختيار على الإعلامية جاسمين طه زكي لتقديم حفل الختام.

المكرمين في مهرجان الجونة الدورة الخامسة

يتواجد النجم أحمد السقا منذ يوم أمس في مدينة الجونة،استعدادا لتكريمه في حفل الافتتاح، وتكريم الفنان الفلسطينى محمد بكرى بمنحهما جائزة الإنجاز الإبداعى.