/655934/تعرف-على-موعد-عودة-بدر-بانون-للقاهرة-والإنضمام-لتدريبات-الأهلي

يصل الدولي المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، إلى القاهرة مساء اليوم للانتظام في صفوف الفريق قبل السفر إلى النيجر غدًا الخميس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وينتظم بدر بانون في مران الأهلي غدًا بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون، في إطار تصفيات بطولة كأس العرب 2021.

تدريبات الأهلي

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الأربعاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بقرار من الجهاز الفني.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام اللاعبين الدوليين، ياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأكرم توفيق وأيمن أشرف في التدريبات، عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022.

واكتفى عمرو السولية وعلي معلول بتدريبات بدنية، مع استكمال فقرات التدريب في الجيم، فيما شارك بقية اللاعبين في التدريبات بصورة طبيعية.

موعد سفر الأهلي

ويخوض الأهلي تدريباته غدًا على ملعب التتش، ثم يتوجه إلى مطار القاهرة في طريقه إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في بداية مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن أن الأهلي سيخوض مرانه الرئيسي على ملعب مباراة الحرس الوطني في اليوم التالي للوصول إلى النيجر.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني، المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

إصابة محمد الشناوي

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة ، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن موقف إصابة حارس الفريق محمد الشناوي مع المنتخب الوطني.

وقال إن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏