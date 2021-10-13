تدشين كنيسة القديس الأنبا بولا الطموهى بإيبارشية طما

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جدة - نرمين السيد - وجرت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسى قبل بدء القداس، حيث تم تدشين مذابح الكنيسة: المذبح الرئيسى على اسم القديس الأنبا بيشوى حبيب المسيح والقديس الأنبا بولا الطموهى، والمذبح القبلى على اسم القديسة العذراء مريم.
وشمل التدشين أيضا عددا من أوانى الخدمة، تلاها صلاة القداس الإلهى بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وجموع الشعب، وخلال الكلمة الروحية التى ألقاها نيافته، هنأ مجمع الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام وأعضاء مجالس الكنائس وكل شعب الإيبارشية، بتدشين الكنيسة.
وفى السياق نفسه تمت سيامة ثلاثون من أبناء الكنيسة فى رتبة (مرتل) وذلك عقب صلاة الصلح.
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