فيديو وصور.. الجيزة تزيل تعديات على أراضى أملاك دولة بحى بولاق الدكرور

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن قرارات الإزالة التى تم تنفيذها بنطاق حى بولاق الدكرور شملت إزالة التعدى على مساحة 6 قيراط بشارع ترعة النصر بمنطقة حوض زرقة بالاضافه إلى إزالة التعدى على مساحة 18 قيراطًا بشارع الملكة بحوض الجنينة إلى جانب إزالة تعديات على مساحة 16 قيراطًا بشارع الطحاوى المتفرع من شارع ترعة عبد العال 2.

وأشار المحافظ، إلى أن الأراضى التى تم إخلاؤها سوف يتم استغلالها فى إقامة ساحات انتظار سيارت وموقف لأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات السرفيس.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود التصدى بكل حزم لأى أعمال بناء مخالفة وعدم التهاون فى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وضمت الحملات التى تم تنفيذها لإزالة التعديات على قطع الأراضى ببولاق الدكرور عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس جهاز أملاك الدولة وحماية الأراضى وقسم شرطة بولاق الدكرور والإدارات والاجهزة المعنية.