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فيديو وصور.. الجيزة تزيل تعديات على أراضى أملاك دولة بحى بولاق الدكرور

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محمد صابر 2021-10-13 18:31 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن قرارات الإزالة التى تم تنفيذها بنطاق حى بولاق الدكرور شملت إزالة التعدى على مساحة 6 قيراط بشارع ترعة النصر بمنطقة حوض زرقة بالاضافه إلى إزالة التعدى على مساحة 18 قيراطًا بشارع الملكة بحوض الجنينة إلى جانب إزالة تعديات على مساحة 16 قيراطًا بشارع الطحاوى المتفرع من شارع ترعة عبد العال 2.

وأشار المحافظ، إلى أن الأراضى التى تم إخلاؤها سوف يتم استغلالها فى إقامة ساحات انتظار سيارت وموقف لأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات السرفيس.

الجيزة تزيل تعديات على قطع أراضى أملاك دولة بحى بولاق الدكرور

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود التصدى بكل حزم لأى أعمال بناء مخالفة وعدم التهاون فى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجيزة تزيل تعديات على قطع أراضى أملاك دولة بحى بولاق الدكرور
الجيزة تزيل تعديات على قطع أراضى أملاك دولة بحى بولاق الدكرور

وضمت الحملات التى تم تنفيذها لإزالة التعديات على قطع الأراضى ببولاق الدكرور عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس جهاز أملاك الدولة وحماية الأراضى وقسم شرطة بولاق الدكرور والإدارات والاجهزة المعنية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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