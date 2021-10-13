حياة كريمة تعقد ندوة حول التحول الرقمى فى الغربية

جدة - نرمين السيد - وعقدت الندوة بجمعية تنمية المجتمع بكفر شبرا اليمن فى مركز زفتى بمحافظة الغربية تحت عنوان "التثقيف الرقمى ونشر الوعى الرقمى". وتضمنت الندوة استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى عرض أمثلة عملية لتنفيذ الخدمات الرقمية الحكومية من خلال الموقع الالكترونى، والتعريف بالأمن السيبرانى وتأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية.

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