الأسقف العام للكنيسة القبطية فى إفريقيا يزور زيمبابوى

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جدة - نرمين السيد - وبدأ الأنبا جوزيف الزيارة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجرين ديل فى هرارى، ومن بعدها زار ملجأ السيدة العذراء فى زانجيزا هناك وكلم الأطفال الموجودين به عن محبة الله لهم ومدى قيمتهم فى عينى الرب.
والتقى فى ديما، بعد القداس الإلهى، عددا من أبناء الكنيسة والزوار المحبين، وحدثهم عن دور وخطة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى تقديم الخدمات الروحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والطبية.
وأعلن الأنبا جوزيف عن خطة الكنيسة لحفر بئر ماء عذب واستكمال مبانى المدرسة القبطية، والمشاركة فى التنمية المستدامة بزيمبابوى.
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