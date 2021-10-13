حياة كريمة تنظم رابع ندواتها الرقمية فى قنا

جدة - نرمين السيد - عقدت مؤسسة حياة كريمة رابع ندواتها حول الثقافة الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر الوحدة المحلية لقرية فاو قبلى، فى مركز دشنا، بمحافظة قنا لعدد من أهالى القرية والموظفين بالوحدة المحلية والمجالس القروية والشخصيات العامة والشباب.





وتناولت الندوة، أهمية التكنولوجيا، ونشر ثقافة الوعى الرقمى، وعرضت فيديو حول كيفية استخدام موقع مصر الرقمية لتسهيل الإجراءات الخدمية. وناقشت تناولت الندوة التعريف بمفهوم التحول الرقمى، والفئات المستهدفة، وبناء المهارات الرقمية وتمكين الاقتصاد الرقمى، إضافة لعرض حول الخدمات الرقمية فى الأحوال المدنية والقطاع الطبى، والمنصات الرقمية التعليمية والتموينية، والتحول الرقمى فى الإسكان والمرافق. وانتهت الندوة بتوزيع استبيانات على الحضور، وتوضيح كيفية التسجيل ببرامج حياة كريمة رقمية. وحاضر فى الندوة وفد من قرية فاو قبلى ووليد أحمد مختار منسق متطوع، وبحضور الدكتورة نجوى يس.

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