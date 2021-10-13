قطع المياه 15 ساعة عن المطرية و14 منطقة مجاورة الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "عرب الجسر – عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية –منطقة الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – ارض الجولف – الامداد والتموين – مساكن رامو) " لمدة 15 ساعة وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة عصر يوم الجمعة الموافق 15-10-2021 وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى السبت الموافق 16-10-2021، نظراً لقيامها بتنفيذ اعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم الخارج من محطة مسطرد.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.