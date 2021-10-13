طبيب الأهلى يعلن حصول محمد الشناوى على حقنة بلازما بعد تمزق الخلفية

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، بدأ برنامجًا علاجيًّا بعد الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطنى فى مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم.

وأوضح أبو عبلة، للموقع الرسمى للنادى الأهلى، أن الشناوى حصل على حقنة بلازما اليوم، ومن المقرر أن يخضع للراحة غدًا الخميس، على أن يبدأ بعد ذلك مرحلة العلاج الطبيعي.

وكان الشناوى قد أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق فى العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏و5 أسابيع.‏

وعقب وصول بعثة المنتخب الوطنى إلى القاهرة خضع محمد الشناوى لفحوصات طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبى بالنادي، التى كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة ‏الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة فى التدريبات والمباريات الرسمية.‏