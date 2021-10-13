أمير توفيق: موسيماني مستمر مع الأهلى ولم يطلب زيادة راتبه

كشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى، تفاصيل ما دار فى الجلسة التى عقدها مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم.
وقال أمير توفيق فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، إنه تم الاتفاق على استكمال العقد الحالى الذى ينتهى بنهاية موسم 2021/2022 دون أى تعديل على راتب المدير الفنى، كما أن بيتسو لم يطلب أى زيادة على راتبه، والأهلى متمسك باستمراره فى مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادى وجماهيره خلال المرحلة القادمة.
فيما عبر موسيمانى عن سعادته بالعمل فى الأهلى، ورغبته فى استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادى القرن.
وأضاف توفيق، أن الجلسة التى جرت فى أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية، وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الاتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.
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