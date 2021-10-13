انت الان تتابع تفاصيل خبر المضاعفة وعدم التصالح عقوبات تواجه مرتكبي مخالفات المرور 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وفقاً لما تضمنه قانون مخالفات المرور 2021، والذي قامت الإدارة العامة للمرور ببيانه مؤخراً، فأنه قد يتعرض العديد من مرتكبي المخالفات المرورية في مصر، إلى عقوبة مضاعفة الغرامة المالية على مرتكبها، وذلك في حال تكرار القيام بها مرة أخرى خلال ستة أشهر متتالية، وعليه فحال معاودة إرتكاب نفس المخالفة المرورية خلال المدة المشار إليها، فإنه سيتم مضاعفة قيمة إيصال المخالفة، ومن ثم كتابة سبب المضاعفة والذي يرجع إلى عود إرتكاب نفس الخطأ في مدة وجيزة.

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح فيها

تضمن كذلك قانون المرور المصري على عشرة مخالفات مرورية لا يمكن التصالح بها، وذلك نظراً لجسامة الفعل المرتكب وما يترتب عليه من تعريض حياة المواطنين للخطر، والتي تتمثل فيما يلي:

قيادة السيارة في حالة سكر، أو تحت تأثير عقاقير مخدرة. عدم تركيب لوحة معدنية للسيارة، أو تركيب لوحة مزورة. تركيب أجهزة من شأنها أن تكشف أماكن الرادار. قيادة السيارة بدون مكابح الفرامل. التحرك في الإتجاه المعاكس. وتضمن قانون مخالفات المرور 2021، عدم التصالح حال طلب أجرة غير المقررة. تزوير واستخدام أكثر من رخصة للمركبة. تركيب أجهزة السرينة على وجه مخالف. تعد قائد المركبة تعطيل حركة المرور. عدم القيام بإبلاغ الجهات المختصة حال التسبب في حادث مروري، أدى إلى وقوع إصابات.

خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

يمكن لكافة المواطنين القيام بالعديد من الخدمات المرورية، والتي من أبرزها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، وتقديم التظلمات عليها، وذلك من خلال موقع نيابة مخالفات المرور، والذي أنشئ خصيصاً بالتنسيق بين وزارتي العدل والداخلية، لتقديم مختلف الخدمات المرورية بصورة إلكترونية للمواطنين، وعليه نتطرق إلى بيان الخطوات اللازمة للاستعلام والتي تتمثل فيما يلي:

نقر رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لنيابة المرور.

إختيار خانة الاستعلام، ومن ثم ضغط نوع الاستعلام المراد.

كتابة بيانات المستعلم والمستعلم عنه.

وأخيراً نقر زر عرض، لتظهر كافة تفاصيل مخالفات المرور 2021.

طريقة تقديم طلب تظلم على مخالفة مرورية

وفي النهاية وجبت الإشارة إلى أنه يتيح الموقع المشار إليه أعلاه، والذي يتبع النيابة العامة المصرية، إمكانية تقديم نموذج تظلم على مخالفات المرور 2021 في مصر، وذلك وفقاً للضوابط واللوائح المقررة لإجراء ذلك في قانون المرور الجديد، وعليه نتناول معكم الخطوات اللازمة لإجراء ذلك والتي تتمثل في التالي: