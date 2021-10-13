/655937/وهم-السجائر-الإلكترونية-تسبب-نتائج-كارثية-على-صحة-المواطنين

ينتشر «وهم» الاعتقاد بأن السجائر الالكترونية بديل آمن للسجائر العادية، إلا أن الباحثون دقوا ناقوس الخطر من خلال نتائج الدراسات التى توصلوا لها و التى سلطت الضوء على مخاطر السجائر الالكترونية.

دوت الخليج

مخاطر السجائر الإلكترونية

آلية عمل السجائر الإلكترونية تكون من خلال بطارية تقوم بتسخين سائل عادة ما يكون النيكوتين محولًا إياه إلى بخار يمكن استنشاقه، كما إنها قابله لإعادة الاستخدام و التعبئة، وهو ما يمثل خطورة على صحة المواطن.

أضرار السجائر الالكترونية: وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة و السكان، فإن السجائر الإلكترونية لا تساعد على الإقلاع عن التدخين، بل إنها تحتوى على نفس أضرار السجائر العادية فهى تحتوى على النيكوتين وغيرها من المواد السامة.

وزارة الصحة: المدخنين من مرضى القلب هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

كما أشارت وزارة الصحة، إلى أن المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسى هم الأكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا فهى تخنق الرئتين وتمنع دخول الأوكسجين لباقى أجهزة الجسم بالتالى، مما يؤثر على النمو السليم.

وأكد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها ليست آمنة للمراهقين أو البالغين أو النساء الحوامل فيمكن للنيكوتين أن يضر بنمو الدماغ لدى الأطفال والشباب فى أوائل العشرينات، كما أنه سام للأجنة خلال نموها فيمكن أن يؤدى استنشاق أو بلع السائل الإلكترونى أو امتصاصه من خلال الجلد والعينين إلى حدوث تسمم.

كما أضافت أن نكهات السجائر الإلكترونية أحد أسباب تعلق المراهقين والشباب بها مثل المانجو والعنب والفراولة، حيث تدخل فى صناعة هذه النكهات مواد كيميائية، التى تسبب تليف خلايا الرئة و تعطيل وظائفها المناعية كما تسبب تلف الحمض النووى وتسرب الأمعاء وضباب الدماغ.

استخدام السجائر الالكترونية كبديل للسجائر العادية

لم يتم اعتماد السجائر الإلكترونية كوسيلة للإقلاع عن التدخين من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (فاو) فهى قد تساعد على التقليل من التدخين بالسجائر العادية على المدى القصير لكن الخطر الحقيقى يكمن فى استخدام السجائر الالكترونية على المدى البعيد.

وأشارت دراسة جديدة نشرت فى المجلة الطبية "جاما" للطب الداخلى بأن السجائر الالكترونية تزيد من خطر العودة للتدخين وأنها ليست الحل الأمثل للاقلاع عن التدخين حيث توفر السجائر الالكترونية مستويات أعلى من النيكوتين فى مجرى الدم مما يزيد من رضا المدخنين ويصعب الاقلاع عنه.

كما أكدت الأبحاث الجديدة، أن تدخين السجائر الإلكترونية يمكن أن يشكل خطرا طويل المدى على القلب والرئة حيث يزيد احتمال الإصابة بنوبات قلبية.

ترند السجائر الإلكترونية، ارتفعت أعداد المدخنين منذ ظهور ترند السجائر الإلكترونية كموضة عام 2019 واستمرت حتى الان منذ ذلك الوقت بدأت الجهات الصحية بالحث على أخطار السجائر الإلكترونية حيث لجأ إليها بعض الأشخاص غير المدخنين بغرض مواكبة الموضة.