فيديو..حديث غير لائق عن سيدنا محمد صلى الله وعليه وسلم

/655938/فيديوحديث-غير-لائق-عن-سيدنا-محمد-صلى-الله-وعليه-وسلم

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من أن البعض يتحدث عن النبي بأسلوب «ميصحش خالص»، والقرآن نهى عن ذلك، مشددًا على أن الله نهى المسلمين عن مناداة النبي باسمه العلم المجرد، وهو ما جاء فى قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ".

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وشدد عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء، هناك آداب يجب اتباعها في الحديث عن الرسول، ونهى عن رفع الأصوات فوق صوت النبي، أو أن "تتكلم مع النبي زي ما بتتكلم مع واحد صاحبك، اوعى العشم ياخدك كده".

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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لديه خصائص خصصت له من قبل رب العزة سبحانه وتعالى، ومنها ما اتفرج بها فى الدنيا، واخرى سيرفر بها فى الآخرة، لافتا إلى أن من هذه الخصائص فى الآخرة وهى الوسيلة، وهى أعلى درجة فى الجنة، لا تبغى الا لسيدنا محمد.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "فى الدنيا، ربنا ارسل رسل وانبياء كثير، وكلهم أخذ عليهم عهد وميثاق بمبايعة ونصره سيدنا محمد، وهو إمام الأنبياء، وهو ما جاء في القرآن الكريم"، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ". وأضاف: "كل نبى بعث إلى قومه خاصة، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعث كافة للناس، وليس هذا فقط ولكن إلى الثقلين، الأنس والجن، والجن آمن برسول الله، ودعاء إلى الإيمان به".