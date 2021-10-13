سميح ساويرس يكشف حقيقة منح النجوم مبالغ مالية لحضور مهرجان الجونة

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كشف المهندس سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، حقيقة حصول النجوم على أموال من أجل حضور مهرجان الجونة السينمائي.

دوت الخليج يكشف حقيقة حصول النجوم على أموال من أجل حضور مهرجان الجونة السينمائي.

سميح ساويرس ينفي أنباء حصول النجوم على أموال لخضور الحونة السينمائي

نفى سميح ساويرس، خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، تلك الأنباء المتداولة، مؤكدًا أن إدارة المهرجان والقائمين عليه لم يدفعوا أية أموال للنجوم.

وأضاف سميح ساويرس: احنا في السنة الخامسة جاذبين كفاية وكل سنة بيجي لنا ناس كتير مهمة وبيحصل نوع من التنويه، وقررنا هذا العام أن ننضج مثل مهرجان كان وفينسيا، ووصلنا لمرحلة أن نقدم مهرجان الجونة دون دفع فلوس".

المؤتمر الصحفي للجونة السينمائي

وقد وصل كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس، بشرى، يسرا، انتشال التميمي، أمير رمسيس، عمرو منسي، إلى المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي. وطمئن سميح ساويرس الحضور بأن الأمور لازالت في سيطرة تامة، مشيرًا إلى أن من لم يشاهد الحريق من خلال السوشيال ميديا وتوجه غدًا للمهرجان لن يشعر بأنه نشب حريق من الأساس.

ساويرس يطمئن على مصابي الحريق

وأوضح ساويرس أنه اتجه بنفسى إلى المستشفيات ليطمئن على المصابين، مؤكدًا أنهم في صحة جيدة.

مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن تداعيات حريق البلازا

وسبق وأن كشف مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن الخسائر التي وقعت بمكان مهرجان الجونة نتبجة نشوب حريق بإحدى القاعات صباح اليوم بسبب ماس كهرباء.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وعلقت مؤكده انطلاق المهرجان في موعده: "هذا عرض مباشر لفيستيفال بلازا، تم تصويره في الساعة 1:45 مساءً، في 13 أكتوبر 2021، وقد تأثر قسم واحد فقط من المكان، وستنطلق النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، كما هو مخطط.

ومن جانبه، يستعد الوسط الفني لاستقبال واحد من أهم الفعاليات الفنية خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، وهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي تضم عدداً من الأنشطة الفنية التي اعتاد الجمهور على انتظار الكثير منها كل عام منذ انطلاقة المهرجان الأولى في عام 2017.

نبذة عن مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.

مؤسسا المهرجان هما رجلا الأعمال الشقيقان نجيب وسميح ساويرس، المهتمان بالشأن الثقافي والفني المصري، تحت إدارة انتشال التميمي المدير العام للمهرجان.

مقدمة حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021

أعلنت إدارة المهرجان عن اختيار ناردين فرج لتقديم حفل الافتتاح، كما وقع الاختيار على الإعلامية جاسمين طه زكي لتقديم حفل الختام.

المكرمين في مهرجان الجونة الدورة الخامسة

يتواجد النجم أحمد السقا منذ يوم أمس في مدينة الجونة،استعدادا لتكريمه في حفل الافتتاح، وتكريم الفنان الفلسطينى محمد بكرى بمنحهما جائزة الإنجاز الإبداعى.