/655940/الأهلي-بيتسو-موسيماني-مستمر-مع-القلعة-الحمراء-ولا-يوجد-خلاف-بين-الطرفين

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أنه تم الإتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

بيتسو موسيماني:

فيما عبر موسيماني عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن.

وأضاف توفيق أن الجلسة التي جرت في أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الإتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.

قائمة الأهلي للموسم الجديد 2022:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

وفي الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن.

صفقات الأهلي والعائدين:

وأعار الأهلي لاعبه الشاب الجديد مصطفى البدري إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز بعد أيام من انتقال مهاجم الإنتاج الحربي إلى القلعة الحمراء هذا الصيف.

وظلَّ موقف النيجيري جونيور أجايي معلقا في قائمة الانتظار بعد رفضه التسوية الودية مع منحه كافة المستحقات المالية الخاصة به.

ويستعد الأهلي لاستهلال حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الحرس الوطني يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية.

وتنطلق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 25 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إجراء مراسم القرعة يوم الثلاثاء المقبل.