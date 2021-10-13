/655941/فيديوفتوى-جديدة- عن-حرمانية-حلاوة-المولد

رد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على فتاوى تحريم الاحتفال بالمولدالنبوى، قائلا: "هنحتفل وهناكل حلاوة، ونأكل أولادنا كمان، والجميع يفرح فى هذا اليوم.. أعلنوا الفرح والسرور احتفالا بمولد الرسول".

دوت الخليج

وتساءل عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "كيف لا نحتفل بمنة الله، واكرام الله لنا برسول الله، احنا لازم نقول للدنيا كلها احنا بنحتفل بمولد الرسول، لازم نعرف أولادنا بسمات وخصائص النبى شفيعنا يوم القيامة.. دى كل دعواتنا لله فيه سيدنا النبى محمدصلى الله عليه وسلم".

فيديو..فتوى جديدة عن «حُرمانية حلاوة المولد»

وحذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من أن البعض يتحدث عن النبي بأسلوب «ميصحش خالص»، والقرآن نهى عن ذلك، مشددًا على أن الله نهى المسلمين عن مناداة النبي باسمه العلم المجرد، وهو ما جاء فى قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ".

فيديو..فتوى جديدة عن «حُرمانية حلاوة المولد»

وشدد عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء، هناك آداب يجب اتباعها في الحديث عن الرسول، ونهى عن رفع الأصوات فوق صوت النبي، أو أن "تتكلم مع النبي زي ما بتتكلم مع واحد صاحبك، اوعى العشم ياخدك كده".