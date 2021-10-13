«المضيفة الألمانية رزق برضو».. محمد رمضان يواصل استفزاز الجمهور بوصلة رقص جديدة

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يواصل الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان في إثارة غضب متابعيه بوصلات رقصه مع مضيفات الطائرة الخاصة به، الأمر الذي أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد رقص الفنان محمد رمضان مع مضيفة ألمانية بطائرته الخاصة.

محمد رمضان يراقص مضيفة ألمانية

نشر رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلاله وهو يرقص مع مضيفة طيران تحمل الجنسية الألمانية.

وعلق مواصلًا في استفزاز جمهوره: "المضيفة الألمانية الفرفوشة رزق برضو».

وسبق وأن أثار محمد رمضان ،أمس، غضب واستفزاز متابعيه، بعدما ظهر في وصلة رقص مثيرة مع مضيفة طائرته الخاصة على أنغام كليب أغنيته «يا حبيبي».

محمد رمضان يراقص مضيفات الطيران

شارك رمضان جمهوره مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، ظهر خلاله وهو يراقص مضيفة الطيران أثناء رحلته لمدينة الجونة.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب رقصه مع مضيفة طيران

ومن ثم شن الجمهور حملة هجوم واسعة عليه، منتقدين تصرفه وتجاهله لزوجته، فكتب أحدهم: "هى مراتك مش بتغير عليك، اقسم بالله لو جوزى عمل كدة مش هعيش معاه دقيقة"

وعلق الأخير: "قريبا فصل مضيفه رقصت لمحمد رمضان".

كواليس تجهيزات محمد رمضان لأغنية افتتاح مهرجان الجونة

وعلى الصعيد الآخر، كشف الفنان محمد رمضان عن مجموعة من الفيديوهات أثناء تحضيره لأغنية افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي من المقرر أن ينطلق غدًا.

وظهر رمضان في الفيديوهات التي نشرها عبر خاصية “ستوري”، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام في أحضان المهندس سميح ساويرس وبعضها كشف عن كواليس أغنيته الجديدة التي أتت بعنوان «ريد وان»، ويتعاون بها مع الفنان نادر خياط ويتولى إخراج العرض الفنان حسام الحسيني.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان بالعديد من الإطلالات الباهرة التي ينشغل بها كبار النجوم في وجود عدد كبير من الصحفيين ونجوم الإعلام، ثم تبدا الإدارة في توزيع الجوائز والتكريمات، ومن المقرر أن تقدم حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة الإعلامية ناردين فرج.

كما سيقدم خلال حفل الإفتتاح 3 أغاني واحدة للفنان محمد رمضان الذي سافر للجونة للتدريب عليها لتقديمها على المسرح، كما انتهى مغني الراب ويجز من تصوير كليب دعائي لأحد رعاة المهرجان، وقدمت شركة "مزيكا" أغنية للمهرجان من غناء حسن أبو الروس ودينا الشربيني.