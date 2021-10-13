زيارة الأنبا باخوم الرعوية لإيبارشية أسوان

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الزيارة اجتماعًا عقده اليوم مع مجمع الآباء كهنة الإيبارشية بمقر المطرانية، وألقى عليهم كلمة روحية عن "الرعاية من خلال شخصية الأنبا هدرا" وتعرف على أسلوب الخدمة والمنهج الروحى الذى تسير عليه الإيبارشية، والذى وضعه الأنبا هدرا طوال 46 عامًا وطلب بأن يستمر العمل بنفس الأسلوب، وإتمام كل عمل كان قد بدأه المطران الجليل المتنيح.

ومن جهتهم، تحدث عدد من الآباء الكهنة عن أبوة المتنيح الأنبا هدرا وروحانيته وحكمته وعقّب الأنبا باخوم، مشيرًا إلى أن علاقته الأنبا هدرا تمتد لسنوات طويلة من قبل رهبنته، حيث كان يعمل فى وظيفته السابقة فى أسوان، وكوم إمبو، وتعرف وقتها على الأنبا هدرا وبعض من كهنة الإيبارشية.

وأضاف: "تميز الأنبا هدرا بشخصية فريدة، إذ كان يملك قلبًا مملوءًا بالحب والإحساس المرهف تجاه الكل، ولم يكن يتكلم كثيرًا بل كان يعمل فى صبر وهدوء، وتميز بمحبته للفقراء فكان يرسل لهم احتياجاتهم فى كل مكان".

وألمح: "تعلمنا من الأنبا هدرا الإيمان الأرثوذكسى الصحيح وسلامة التعليم وبالحق ينطبق على نيافته أنه كان مفصلًا كلمة الحق باستقامة.

واختتم: "جميعنا تتلمذنا على يد الأنبا هدرا ويجب أن نقدم له وعدًا بأن ماتعلمناه منه سنعلمه للجميع".

وفى نهاية اللقاء وجه الآباء الكهنة الشكر الأنبا باخوم على قبوله أن أبًا وراعيًا لهم خلال هذه الفترة الإنتقالية، كما طلبوا منه أن ينوب عنهم فى تقديم خالص الشكر والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثانى على عظيم رعايته وأبوته التى شملهم بها خلال هذه الفترة الصعبة.

وفى السياق الرعوى ذاته زار الأنبا باخوم مساء اليوم دير القديس الأنبا هدرا السائح بغرب أسوان، ومن المقرر أن يزور دير القديس الأنبا باخوميوس العامر بجبل إدفو فى طريق عودته إلى سوهاج غدًا.