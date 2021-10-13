جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى أبرز ملامح تطوير بحيرة عين الصيرة. ويقام المشروع، على مساحة تبلغ 63 فدانًا، ويشمل مطاعم فى المنطقة الشمالية، ومرسى للقوارب، ومسرحا مكشوفا، وجزيرة استوائية، وساحة شاى، ومطعما جنوبيا، ومنطقة ألعاب أطفال، بالإضافة إلى مبنى لشرطة السياحة، وخزان الرى، إلى جانب أماكن انتظار السيارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف- «بحيرة وسط القاهرة».. عين الصيرة تتجمل قبل الافتتاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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