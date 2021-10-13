جدة - نرمين السيد - استقبل عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، مساء اليوم، ويرافقه القمص مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة بمطرانية البحر الأحمر، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوى الشريف، وتمنى له التوفيق والسداد فى أداء مهامه.





ومن جانبه، شكر المحافظ أسقف البحر الأحمر على هذه التهنئة، مؤكدا أن حالة محبة وود تسود بين الأخوة المسلمين والأقباط، ومشيرا إلى أن الأنبا إيلاريون لا ينقطع عن المشاركة فى جميع المناسبات. وأشار الأنبا إيلاريون أن زيارته تأتى اليوم من نابع وطنى تجاه مشاركة أخوته من المسلمين فى جميع المناسبات، حيث أن مشاركته واجب وطنى على كل مسلم ومسيحى، كما يشارك المسلمين فى أعياد إخوانهم الأقباط. وأضاف أسقف مطرانية البحر الأحمر، أن المسلمين والأقباط أخوة فى وطن واحد مضيفا: مشاركتنا لبعضنا البعض شئ طبيعى فى مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا إيلاريون يهنئ محافظ البحر الأحمر بالمولد النبوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.