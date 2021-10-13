مدبولى: الرئيس وجه بسرعة تخصيص وحدات موظفى العاصمة الإدارية لمستحقيها

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسى لشركة العاصمة الادارية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى الجهات المعنية.





وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، وجود تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة تخصيص وحدات موظفى العاصمة الإدارية الجديدة لمستحقيها، حسب الأولويات التى تم تحديدها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الأعمال فى هذه المرحلة؛ لسرعة الانتهاء من تنفيذ التكليفات الرئاسية، مع أهمية الالتزام بجودة التنفيذ، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من الرئيس لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمنشآت الوزارات بالحى الحكومى، وعددها 34 منشأة، والتى بلغت نسبة التنفيذ بها نحو 98%، وكذلك تم عرض موقف الأعمال بمجلسى النواب والشيوخ، ومقر هيئة الرقابة الإدارية، بمعدل يفوق 98%، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومبنى السنترال، بمعدل تنفيذ أكثر من 95%.

وتمت الإشارة إلى موقف خدمات المحور المركزى للحى الحكومى، وحى المال والأعمال، ومدينة المعرفة، والمحطة المركزية للحافلات، ومركز مصر الثقافى الإسلامى، وساحة الشعب، والنصب التذكارى، كما تم التطرق إلى معدلات الإنجاز فى ميدان سارى العلم، وحديقة الشعب، ومنشآت الحى الدبلوماسى، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الرياضية، فضلا عن طرق وكبارى وأنفاق العاصمة، وبواباتها، وشبكة أعمدة الإنارة "الهاى ماست"، والطريق الدائرى الإقليمى الذى تم الانتهاء منه، وطريقى محمد بن زايد الشمالى والجنوبى.

واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ الأحياء السكنية التى يتولى إنشاؤها كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا موقف توصيل المرافق المختلفة للأحياء.